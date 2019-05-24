【ABL MVP襲甲二】建龍飛馬贏開巷

當甲一鬥得如火如荼之際，可容每隊兩名外援的甲二同樣精彩。建龍飛馬季前已重磅羅致的外援Maxie Esho（艾素），挾ABL總冠軍兼MVP頭銜歸隊，周四晚首登場即獨取12分，助這支升班熱門以87比64力挫安青，重回勝軌，而神勇獨取18分的韓天次則坦言，有艾素及另一外援牽引對手防守包夾，成功製造空間給外圍發炮，是今仗致勝關鍵。



艾素上季曾效力建龍，本月15日他助印尼騎士高舉ABL王座，同時膺得決賽MVP，隨即轉戰甲二，狀態不容置疑。惟要融入隊伍畢竟需要時間，本仗他的起手次數不多，頭兩節與安青外援Daniels Christopher Darnell對位，更則重於防守及保護籃板上，或助攻予隊友進犯，頭2節起手次數寥寥可數。至第3節才錄得首個命中，反觀Sutton Jr Maurice Eugene就在底位頻施勾手或入樽得分，全場獲18分進帳。最終建龍飛馬以87比64報捷。



單單於第2節已攻入3個三分波，全場獨得18分的年輕後衞韓天次手感燙熱，十分搶鏡，他亦滿意自己的表現：「因有兩外援在陣，首先不太擔心搶板威力，另外進攻方面他倆很多時牽引到對方包夾，相對我們在外圍會多了空位。所以，我走起手更果斷，也添了把握性及信心。」



上場對荃灣，因艾素註冊問題未能落場，建龍飛馬吃了今季聯賽首敗。現艾素歸隊，韓天次認為若「決賽週」 再對荃灣，他們有絕對信心「復仇」。「因我們已拿了銀牌冠軍，華人球員打了一支強心針，到時外援守回外援，我們絕不輸蝕，只是Maxie今日第1場表現未百分百，場內未太清楚大家想法，我相信透過連串練習及比賽，大家磨合應更好。」



問到升班信心，韓天次以堅定的語氣說：「好大，一定要成功!」



而建龍飛馬領隊朱耀中現場督師，他也表示滿意球隊的表現，望化學作用能愈來愈強：「艾素的能力高超，但畢竟是第1場，華人球員在外援面前，反而打得沒有銀牌時積極，這是大家需改善的。升班之路不平坦，但我們抱有信心！」同日晉裕以77比63挫日域，下仗建龍飛馬將迎戰晉裕，激戰可期。



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