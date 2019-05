港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



今晚直播戲碼有摩納哥作客鬥尼斯。摩納哥領先卡昂3分,數字上仲有可能須踢護級附加賽,今場攞1分就可以安寢無憂。



尼斯今季37場聯賽僅入28球,係法甲入波第2少球隊,今場捧細盤最好路。

名家:笛子波童



直播表

周六3:05am 法甲 尼斯 Vs 摩納哥

無綫 myTV Gold 302;Now 639、714;有線655、615台



周六3:05am 法甲 馬賽 Vs 蒙彼利埃

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六7:00am 美職 奧蘭多城 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周六10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 蒙特利爾衝擊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台