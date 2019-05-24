中國女排終開齋　下一站朱婷領軍去澳門

中國女排在世界聯賽終於打開勝之門！她們在巴西站對陣多米尼加，在先落後一局的情況下以16比25、25比23、25比23及25比23反勝，贏得今年世界聯賽首勝。



以二線陣容出戰的中國女排，日前先不敵巴西及以青年軍為主打的俄羅斯，今仗對住陣容完整的多米尼加表現積極，兩位主攻球員段放及劉晏含分別取得23分及21分。



中國女排下一站將到澳門，將與比利時、南韓及泰國爭逐；澳門站將於本月28至30日在澳門綜藝館舉行，今年「澳門國際排聯世界女子排球聯賽」繼續舉辦「銀河娛樂之星—我最喜愛球員及隊伍」選舉，以增添球迷的投入度，大會剛公布八位候選球員名單，包括中國的朱婷及鄭益昕、南韓隊的李孝熙及李多英、泰國隊的保琳婕及露莎拉以及比利時隊的格羅貝爾納和米伊爾卡雲迪韋花。球迷今（24）日起至30日可於「澳門銀河™」FACEBOOK專頁進行網上投票，支持最喜愛球員及隊伍。





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