總結：最佳前鋒？李安納再贏字母哥！

2019年05月24日 14:00
  • 東網電視
    更多新聞短片

    NBA周五(24號)宣布今季最佳陣容，安迪杜甘保、占士夏登、保羅佐治、史堤芬居里同祖傑成功入選「全NBA一隊」，其中公鹿前鋒「字母哥」安迪杜甘保以及火箭後衞占士夏登，更加係以全票(500分)入圍。不過，只能入選「二隊」嘅速龍前鋒李安納，喺東岸決賽Game 5就再一次技壓「字母哥」，帶領速龍作客105比99擊敗公鹿，總場數反先3比2！

    李安納今場表現神勇，獨取35分、7籃板同9次助攻，今季季後賽第7次單場拎到35分或以上，而且佢成功壓制「字母哥」，令對方「只係」得到24分，同時贈公鹿今季首次3連敗。

    ●全NBA一隊
    中鋒：祖傑(金塊)
    前鋒：安迪杜甘保(公鹿)
    前鋒：保羅佐治(雷霆)
    後衞：占士夏登(火箭)
    後衞：史堤芬居里(勇士)

    ●全NBA二隊
    中鋒：艾賓特(76人)
    前鋒：杜蘭特(勇士)
    前鋒：李安納(速龍)
    後衞：列拿特(拓荒者)
    後衞：艾榮(塞爾特人)

    ●全NBA三隊
    中鋒：高拔(爵士)
    前鋒：勒邦占士(湖人)
    前鋒：格芬(活塞)
    後衞：韋斯布克(雷霆)
    後衞：甘巴獲加(黃蜂)



    支持本地運動齊去「睇體」！
    https://bit.ly/2DxX4XI

    東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
    http://bit.ly/2ecTF2A

    Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！
    http://bit.ly/2EYxoRh