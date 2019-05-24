總結：最佳前鋒？李安納再贏字母哥！

NBA周五(24號)宣布今季最佳陣容，安迪杜甘保、占士夏登、保羅佐治、史堤芬居里同祖傑成功入選「全NBA一隊」，其中公鹿前鋒「字母哥」安迪杜甘保以及火箭後衞占士夏登，更加係以全票(500分)入圍。不過，只能入選「二隊」嘅速龍前鋒李安納，喺東岸決賽Game 5就再一次技壓「字母哥」，帶領速龍作客105比99擊敗公鹿，總場數反先3比2！



李安納今場表現神勇，獨取35分、7籃板同9次助攻，今季季後賽第7次單場拎到35分或以上，而且佢成功壓制「字母哥」，令對方「只係」得到24分，同時贈公鹿今季首次3連敗。



●全NBA一隊

中鋒：祖傑(金塊)

前鋒：安迪杜甘保(公鹿)

前鋒：保羅佐治(雷霆)

後衞：占士夏登(火箭)

後衞：史堤芬居里(勇士)



●全NBA二隊

中鋒：艾賓特(76人)

前鋒：杜蘭特(勇士)

前鋒：李安納(速龍)

後衞：列拿特(拓荒者)

後衞：艾榮(塞爾特人)



●全NBA三隊

中鋒：高拔(爵士)

前鋒：勒邦占士(湖人)

前鋒：格芬(活塞)

後衞：韋斯布克(雷霆)

後衞：甘巴獲加(黃蜂)







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