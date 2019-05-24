【豪門瓦解】PSG教練：預咗佢哋一齊離隊

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法甲將於周六(25日)凌晨煞科，冠軍巴黎聖日耳門(PSG)卻彌漫一股詭異氣氛，因為陣中兩位天價巨星基利安麥巴比、尼馬發生嚴重矛盾，教練杜曹透露兩人可能於今夏一齊離隊，已經壟斷近6季法甲錦標嘅PSG王朝面臨土崩瓦解危機。



基利安麥巴比同尼馬本來合作無間，但球隊於4月法足盃決賽輸波後，尼馬批評陣內年輕球員欠佳，矛頭直指該仗食紅牌嘅基利安麥巴比，結果令呢位20歲法國國腳非常不滿，佢早前出席法甲年度頒獎禮，更暗示想離隊。



PSG教練杜曹喺煞科戰作客蘭斯前夕嘅記者會，透露唔排除基利安麥巴比及尼馬會一齊離隊：「我當然希望佢哋留隊，但轉會市場好瘋狂，如果佢哋一齊走，我亦有其他解決方法。麥巴比好想贏盡各大錦標，我哋必須接受呢點，佢之前話係時候換隊開啟新時代，我唔會因為咁而遷怒於佢。」可見杜曹已經有心理準備，麥巴比隨時會離隊。



一直盛傳皇馬計劃收購基利安麥巴比，加上佢依家同尼馬有心病，勢必增強佢上「艦」決心。



至於尼馬加盟PSG之後，亦傳佢仍然非常懷念效力巴塞嘅日子，話唔定有機會回巢，到時同麥巴比喺西甲變對手，就好睇過戲。



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