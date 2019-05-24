賣普巴都得！曼聯要皇馬送占士洛迪古斯

曼聯中場保羅普巴好可能轉投皇馬，紅魔鬼做定兩手準備，開始物色新中場球員，根據英國《每日郵報》爆料，曼聯有意簽入被皇馬外借去拜仁慕尼黑嘅占士洛迪古斯，唔排除要求皇馬將「J神」列入收購保羅普巴嘅交易條件。



皇馬為咗收購夏薩特、保羅普巴等球星，已計劃出售部分「星級戰將」籌錢，包括加里夫巴利同占士洛迪古斯，其中曼聯、阿仙奴、利物浦都對「J神」有興趣。



呢場爭奪戰之中，曼聯佔優，皆因佢哋手上有保羅普巴呢張皇牌，紅魔鬼之前要求皇馬支付1.6億鎊收購普巴，令「銀河艦隊」卻步。曼聯依家願意接受占士洛迪古斯作為交易條件，減低普巴轉會費，兩間球會各取所需，可以話係雙贏。



27歲嘅占士洛迪古斯近2季被皇馬外借去拜仁慕尼黑，上陣67次入15球及20次助攻，但經常因受傷患困擾，拜仁唔想用4200萬歐元買斷佢，皇馬亦無意收回呢位哥倫比亞國腳，佢成「魔」機會相當高。



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