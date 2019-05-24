曼聯勢購新卡域克　桑恩朗達夫究竟乜料？

桑恩朗達夫上季表現精華：https://bit.ly/2JXNZts



英超排第6失歐聯資格，陣中軍心渙散，安達靴里拉離隊、盧卡古及保羅普巴又或離開，曼聯要換血成功、再成聯賽爭標力量，堅考領隊蘇斯克查功力。紅魔鬼今夏狂追年輕實而不華戰將，除即將購入「新傑斯」丹尼爾占士外，仲望於日內以2000萬鎊收購「新卡域克」桑恩朗達夫。呢名紐卡素21歲英格蘭新星，對魔迷嚟講非常陌生，不過英國當地對佢風評極佳，睇嚟蘇帥眼光唔曳。



桑恩朗達夫身高1.8米，司職防守中場，呢名後生仔閱讀球賽能力唔錯，而且傳送亦有功架，被英國傳媒封為「新卡域克」。此子體力雄渾、走動範圍甚大，不時上前助攻射門，有力增強紅魔中場活力。雖然上季先成紐卡素一隊球員，僅9次上陣踢咗687分鐘、取得1個入球，但佢潛質優厚，遂成蘇斯克查目標。靴里拉離開，普巴亦非踢防中材料，故蘇帥希望引入桑恩朗達夫，同麥湯米尼組成全新防中組合，解放普巴之心昭然若揭，希望呢位法國世界盃冠軍猛將，得到更多自由度，為紅魔注入更多創造力及專注進攻。



睇番桑恩朗達夫上季數據，佢於英超平均每場跑動12.12公里，成為紐卡素最跑得嘅中場，亦比普巴、尼曼查馬迪、靴里拉、麥湯米尼、費特洛迪古斯同安達斯彭利拿為多。佢成功傳送率達80.89%，最重要係攔截成功率達76.47%，曼聯陣中只有麥湯米尼嘅90%係好過桑恩朗達夫。



英國傳媒報道，曼聯將於48小時內向紐卡素提出正式收購，據報喜鵲領隊賓尼迪斯，極希望留住呢名新星。但若紅魔鬼真係出手，就算桑恩朗達夫於紐卡素土生土長，都可能選擇轉投曼聯。



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