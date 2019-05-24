國米搶盧卡古方案　現金＋世盃亞軍巨星！

《彩報》豪裝，入市即贏！撳撳呢條Link，寶藏等你拎：http://win.on.cc/football/



盧卡古或於短時間內脫魔，勢投意甲國際米蘭，意大利傳媒披露，干地一旦落實接手藍黑兵團，就會向曼聯斟介前鋒盧卡古。2季前該名比利時前鋒以7500萬鎊加盟紅魔鬼，依家國米已經擬定好搶人方案，就係用3000萬鎊現金、另加克羅地亞世界盃亞軍翼鋒佩利錫，嚟利誘曼聯放人。



摩連奴執掌曼聯時，一直希望購入佩利錫。呢名克羅地亞好波之人，上年俄羅斯世界盃表現出色，於分組賽時攻入冰島1球助格仔兵團首名出線，到4強對英格蘭更射入扳平1球、助攻文迪蘇傑攻入反勝入波。到決賽時，佩利錫一度為球隊追成平手，雖然最後法國捧盃，但佩利錫演出仍受到一致好評。於決賽周佢總共跑咗72.5公里，成為世界盃入面跑動最多球員。



雖然已經30歲，而且本季於國際米蘭出場時間減少，但佩利錫依然勁有質素，相信蘇斯克查唔介意擁有呢名猛將。盧卡古於蘇帥麾下再非球隊首席中鋒，或者會同國米做呢單生意。





東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh