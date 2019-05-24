甲一　楊子豐5個3分波！南青惜敗滿貫

甲一聯賽今晚在灣仔修頓室內場館續演，「兄弟班」南華和南青分途出擊。南青無懼應屆銀牌亞軍滿貫，打出漂亮一仗。楊子豐貢獻全隊最高17分，一度扭轉落後20分的劣勢，可惜未能阻擋費格遜硬闖禁區，最終惜敗64：70。



南青越級挑戰滿貫，戰況未如想像中一面倒。滿貫傳球時機失當，不僅錯失外線空檔機會，更屢屢釀成失誤。相反南青球員手感不俗，楊子豐和何倚富在外線建功，即使張偉康命中「answer 3」，仍然落後9：11。首節中後段，滿貫隊犯已滿把對方頻頻送上罰球線，可惜南青命中率低迷未能拉開分差，僅領先15：13。第二節費格遜積極剷進禁區，南青派出兩三人夾擊，卻不斷換來球證鳴哨。隨著費格遜完成「三分打」，加上吳家麒命中罰球，滿貫終於扳回優勢。一波19：2的攻勢，讓滿貫領先36：23返回更衣室。



換邊後，歐陽維江和張偉康先後命中三分球，拉開最多21分差距。不過隨著楊子豐完成三打一快攻，南青掀開反擊序幕。楊子豐外線兩度中鵠，何倚富則突破籃底搶分，追成44：50進入末節。南青氣勢如虹，楊子豐繼續發炮，蕭俊傑上籃搏取「and 1」，洪方俊補籃成功反超52：51。此後雙方拉鋸，南青全民皆兵，卻找不到阻擋費格遜的方法，唯有把他送上罰球線，最終惜敗64：70。



今場貢獻17分，命中五記三分球的楊子豐坦言，沒想過會打得這樣緊湊：「半場落後士氣有點低落，教練的鞭策讓我們回復信心跟對方硬碰。」今場南青明顯針對費格遜進行協防，「有段時間頗為湊效，加上手感回溫緊咬比分。很可惜最後無法壓制失誤輸了。」



