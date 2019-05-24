兩位名帥拒絕接手　納比只係執三攤

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中國足協正式宣布，聘請意大利名帥納比回巢執教，爭取打入2022年世界盃決賽周，但其實納比只係第三選擇，因為之前兩位人選希丁克同奇連士文都拒絕接手教國足。



現年71歲嘅納比喺2016年10月臨危授命，首度執教國足，可惜都係未能打入上年世界盃決賽周，佢今年1月領軍踢完亞洲盃後離隊，由佢昔日弟子、廣州恒大教練簡拿華路兼任國足主帥，但「大簡」都係搞唔掂國足，4月尾決定唔撈，專注番廣州恒大工作。



中國足協曾經打算請希丁克或奇連士文領軍，但最後未能打動呢兩位名帥，結果又搵番納比。據悉，中國足協同納比簽約4年，年薪為稅後1800萬歐元，同佢上次教國足一樣。



納比執教國足踢上屆世界盃外圍賽(12強賽)，取得3勝2和1負，今年亞洲盃打入8強，唔知今次可唔可以幫國足繼2002年後，再打入世界盃決賽周呢？



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