甲一　惠龍兒受傷避戰　南華照取4連勝

尾場南華憑入傷愈復出的蔡再懃及朱亮得分20＋，以77比68擊敗標準福建，豪取4連勝。兩隊今場一度拉成均勢，首次為福建披甲上陣的徐遠征勇奪全隊最高的17分，可惜他尾節中段5犯離場。下場福建將會惡鬥衞冕球隊東方龍獅，將上演徐遠征和徐遠成的兄弟對決。



效力CBA南京同曦的惠龍兒（Duncan）完成賽季後正式註冊南華，不過有傷在身的他今場仍未能上陣。甫開戰南華先有傷愈復出的蔡再懃連搶6分，帶領球隊以8比2領先。南華開季3戰場均淨勝42分，但今場不同以往輕鬆。東方龍獅徐遠成的弟弟徐遠征首度為標準福建披甲上陣，先以一記轉身「fade away」得分，連同鄭錦興的5分，協助福建打出一段11比0攻勢，一口氣反超前至13比8。兩隊之後打成均勢，場均22.7分的朱亮維持穩定表現，個人連得5分，帶領南華首節以17比16領前。



次節蔡再懃兩次命中「long two」，加上朱亮兩球三分球，一度將比分拉開至33比25。福建此時則靠徐遠征及蔡龍德分別中距跳射得分，另有劉凱濤切入上籃，追成33比36。不過南華由黃德敏偷球快攻進行反擊，單節轟入15分的朱亮，以46比36完半場。



沒有想到，10分的差距不用5分鐘就已經抵消。換邊後，福建的徐遠征率先轟入三分球，鄭錦興及劉凱濤輪流得分，之後徐遠征再接應劉凱濤快攻上籃並搏得「and 1 」，成功追成46平手。南華之後加快節奏，打出一段10比2攻勢，福建則有梁嘉顯聯手徐遠征積極追分，前者轟入三分球後，再接應徐遠征的長傳搏罰，一度追至1分差，第3節僅以59比63落後。



今場福建成功守好籃板，亦是未被拋離的關鍵之一。尾節懷斯殺入顏色地帶搏得「and 1」，蔡龍德亦以拿手跳射得分，一度帶領福建反超前至64比63。不過球隊隨著徐遠征及梁嘉顯先後5犯離場，痛失兩大得分點的福建即被南華大打反擊。南華先由連浩駿兩度快攻得手，聯同楊和的4分，最終以77比68拿下勝利。



闊別甲一兩季，由美國回流的徐遠征今季首次上陣得標準福建全隊最高的17分。「之前認識懷斯，覺得合作得不錯，所以選擇來福建，回港一星期練了3次。我認為今場絕對有機會贏，不過自己在防守上要加以調整，減少犯規次數。」他表示，由於美國大學聯賽的對抗性更大，回港後需要重新適應。福建下場將會迎來另一勁敵東方龍獅，將會遇上哥哥的徐遠征說：「我的目標是每場都要進步，他（徐遠成）給我的建議是『放膽打』。」