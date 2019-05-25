黃興桂：巴塞雙料冠軍冇懸念

我永遠唔鍾意講一些模棱兩可嘅說話，例如早知、如果等，今晚歐洲有兩大盃賽決賽上演，西盃有衞冕嘅巴塞隆拿於中立場出戰華倫西亞，而德盃則由拜仁慕尼黑喺中立場硬撼RB萊比錫，我覺得西盃爆冷嘅機會只得兩個──渺茫同冇機會，何解咁睇低華倫呢？



雖然巴塞今季勇奪聯賽冠軍，但喺歐聯4強領先3粒之下，竟被利物浦反勝4比3遭淘汰，連續兩屆歐聯淘汰賽慘吃悶棍，除非眾將唔妥教頭華爾維迪，否則都想以雙料冠軍完成球季，因此今仗毫無懸念，以美斯為首嘅鋒線火力全開，「蝙蝠兵團」好難頂到全場。



反而德盃決賽，我認為上屆亞軍拜仁係有暗湧，始終呢支德甲7連霸今季不像以往般所向披靡，聯賽要鬥到煞科日才落實封王，好多場合都表現得幾「海鮮波」，況且RB萊比錫在「教授」蘭歷克帶領下，防守固若金湯，係聯賽失球最少球隊，要知道打1場過嘅淘汰賽，防守穩健係非常重要，兩軍近5次交手，拜仁只係贏得2場，今仗要讓一球，我寧願捧下盤。



巴塞拜仁都要換血



就算巴塞同拜仁最終獲得雙冠收咧，但佢哋本身問題多多，尤其係主力陣容老化日趨嚴重。「地上最強」近幾年都一擲千金，可惜買來嘅菲臘比古天奴、奧士文尼迪比利均差強人意，拜仁「2R」列貝利同洛賓要捱到今季季尾才離隊，明顯係一直搵唔到佢哋嘅接班人，相信兩軍於今夏轉會市場都幾繁忙。

