睇日職　飛腳作客腳軟難「薩」敵

2019年05月25日 08:00
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    星期六下晝有幾場日職上演，先講北海道札幌岡薩多主場迎戰大阪飛腳，岡薩多主場特醒，近3次主場出擊贏晒，飛腳上輪聯賽打吡戰贏櫻花，但嗰場係主場賽事，佢哋客場例腳仔軟，近3場作客聯賽輸晒，主勝有計。

    大阪櫻花主場硬撼FC東京，櫻花上輪打吡戰輸波，而且主場戰績飄忽，今仗唔敢亂攻，FC東京一向穩陣行先，開季12場聯賽未輸過，其中9場開半場和，值得追多鋪。

    名家：法達斯維

    直播表

    周六10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 蒙特利爾衝擊
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪飛腳
    有線662、602台

    周六3:00pm 日乙 甲府風林 Vs FC橫濱
    有線604、603台

    周六4:00pm 港足盃 傑志 Vs 冠忠南區
    on.cc 東網

    周日凌晨零時 意甲 費辛隆尼 Vs 基爾禾
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周日2:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 拿玻里
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周日3:30am 美職 芝加哥火燄 Vs 紐約城
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日7:30am 美職 新英倫革命 Vs 華盛頓聯隊
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 哥倫布機員
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台