睇日職　飛腳作客腳軟難「薩」敵

星期六下晝有幾場日職上演,先講北海道札幌岡薩多主場迎戰大阪飛腳,岡薩多主場特醒,近3次主場出擊贏晒,飛腳上輪聯賽打吡戰贏櫻花,但嗰場係主場賽事,佢哋客場例腳仔軟,近3場作客聯賽輸晒,主勝有計。



大阪櫻花主場硬撼FC東京,櫻花上輪打吡戰輸波,而且主場戰績飄忽,今仗唔敢亂攻,FC東京一向穩陣行先,開季12場聯賽未輸過,其中9場開半場和,值得追多鋪。



名家:法達斯維



直播表



周六10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 蒙特利爾衝擊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪飛腳

有線662、602台



周六3:00pm 日乙 甲府風林 Vs FC橫濱

有線604、603台



周六4:00pm 港足盃 傑志 Vs 冠忠南區

on.cc 東網



周日凌晨零時 意甲 費辛隆尼 Vs 基爾禾

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日2:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日3:30am 美職 芝加哥火燄 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日7:30am 美職 新英倫革命 Vs 華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 哥倫布機員

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台