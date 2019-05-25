攞金靴都補唔番　美斯輸畀紅軍條氣仲頂住

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法甲結束今季最後一輪賽事，有機會挑戰美斯的麥巴比，在黎聖日耳門對蘭斯一仗，只攻入一球，球隊以1比3輸波，令他今季在法甲的入球鎖定33球，雖然這個入球數字對這位未滿21歲的超新星來說已經相當唔錯，但距離歐洲金靴榜一哥的美斯仲差三球，美斯已經是連續第三年攞到這個獎項，創出歷史。



他今季在西甲上陣34場，總出場時間2710分鐘，攻入36球，這是他生涯第六個歐洲金靴，亦成為史上首位連續三次獲獎的球員。不過，即使再寫入史冊，但他對於巴塞在歐聯輸畀利物浦仍然耿耿於懷。



「我唔想去諗呢啲（金靴獎），我唔想考慮個人獎項，對於輸畀利物浦，我哋好自責，我唔敢講球隊係咪要作出改變，但我哋好失望。」自從歐聯出局之後，美斯首次開腔對當日感受：「上半場還好，但下半場我哋完全無完成，場上面只有一隊波，我哋犯了很大嘅錯誤，做出了最差嘅事，我哋都唔可以原諒自己。」



有記者提問相比阿根廷在2014世界盃決賽落敗的失敗，美斯坦言：「這是兩件事，世界盃決賽是人生的一件重要事，當時是很失望，但領先3比0輸畀利物浦.....兩樣都是非常失望。」

