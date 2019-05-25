東京奧運世代趕絕老人家　

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大換血！尋日公布咗「藍武士」27人名單嘅日本足協，周五（24日）又宣布美洲國家盃參賽23人，正式名單出現極大變化，香川真司、長友佑都、槙野智章等老將全被裁走，連南野拓實、堂安律幾個當打球員都名落孫山，代之而起係13個首次入選嘅小將，其中12人被形容係東京奧運世代！



前後兩份名單咁大唔同，30歲嗰批剩低川島永嗣、岡崎慎司2人，除咗為明年奧運練兵，部分國腳征戰頻繁亦係原因，所以個別踢完6月初兩場友賽就可以抖暑，反而讓出機會畀一班後輩去美洲國家盃學嘢，當中初次榮升大國腳嘅久保建英、大迫敬介同安部裕葵，都係同球會協調好，放棄出戰U20世青盃，先至獲准前赴巴西參戰。23人入面，20歲前鋒上田綺世仲讀緊法政大學，2021年球季先會正式加盟鹿島鹿角，可見日本呢次抱住育人心態踢美洲盃。



由呢張名單可以睇到，除非班細嘅真係好唔掂，否則香川真司、長友佑都呢啲「老人家」，國腳生涯已經進入最後倒數。



日本美洲盃最終名單



門將

川島永嗣（斯特拉斯堡）

小島亨介（大分三神）※

大迫敬介（廣島三箭）

後衞

植田直通（布魯日舒高）

板倉滉（格羅寧根）※

岩田智輝（大分三神）※

立田悠悟（清水心跳）※

原輝綺（鳥栖砂岩）※

杉岡大暉（湘南比馬）※

菅大輝（北海道札幌岡薩多）※

富安健洋（聖圖爾登）

中場

柴崎岳（基達菲）

中島翔哉（艾杜哈尼）

中山雄太（施禾利）

三好康兒（横濱水手）※

伊藤達哉（漢堡）

松本泰志（廣島三箭）※

渡邊皓太（東京綠茵）※

安部裕葵（鹿島鹿角）※

久保建英（FC東京）

前鋒

岡崎慎司（李斯特城）

前田大然（松本山雅）※

上田綺世（法政大）※



※首度入選