【直播足總盃】傑志冠忠南區決戰大球場！

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本屆「足總盃」決賽周六（25日)下午4時於香港大球場爆發王者戰，由傑志火併冠忠南區。作為今個球季最後一項重要錦標，雙方賽前均揚言絕不留手，期望能「食出尾胡」，捧走獎盃及來季亞洲賽資格，為2018至2019球季畫上圓滿的句號。



■圖／文：何彥霆、陳焌鏗



力爭衞冕的傑志在晉級路上先後擊敗理文、夢想FC，縱然球隊仍要兼顧亞協盃分組賽，但主教練朱志光強調不作保留：「傑志嚟到呢刻雖然大約仲有1個月比賽，但始終係決賽，我諗球員都唔會保留。盧卡斯啱啱好番，如果醫生准許嘅話我都會畀佢上陣，希望臨場發揮做到我哋嘅要求，南區今季防守好穩健，我哋點樣撕破佢哋嘅防線，好講球員臨場發揮。」



過去兩屆傑志均能稱霸足總盃，「朱Sir」謂：「壓力嘅話，有啲球員有、有啲球員冇，雖然過去兩屆傑志攞咗7個冠軍，但呢刻唔會諗過咗去嘅嘢，希望打好比賽先。」據悉球隊中場中村祐人、泰迪肯定缺陣，而門將王振鵬因上場領紅需停賽。



聯賽季軍冠忠南區先後淘汰富力R&F及佳聯元朗，來到決賽，周五 (24日)代表球隊出席賽前記招的助教貝可泓表示：「我哋戰意好強，慶幸冇任何傷兵同停賽，前一日球會副主席（黃焯添）都有特登同我哋打氣。無論教練團、會長、主席都好強調一點，就係無論結果係點，冠忠南區已經有一個好好嘅球季，當然有埋冠軍就更理想！傑志係過去10年最成功、捧盃最多嘅球隊，所以壓力可能喺對方身上，希望我哋做到啦！」



南區今次是繼2015至2016球季高級組銀牌後，再次躋身盃賽決賽，「Calvin Sir」認為：「嚟到決賽，犯錯少嘅球隊會有利，所以我哋都同球員講，開賽頭15分鐘都要小心啲，唔好因為一啲低級、致命嘅犯錯導致我哋處於劣勢。」





黃洋「志在必得」夏志明話係戰爭



「藍鳥」傑志失落聯賽錦標，若然贏得足總盃，仍可取得來季亞洲賽資格，隊長黃洋坦言不容有失：「一間好嘅球會係需要有關注度，踢亞洲賽無論喺本地定亞洲，都會獲得球迷注視，球會如果想長遠發展，就要Keep住出現喺高水準比賽。」門將王振鵬今仗需作壁上觀，黃洋稱另一門將郭劍橋經驗豐富，能助球隊爭標，「大哥」還笑言：「『阿鵬』提早放假，佢輕鬆過我哋，所以我哋唔使為佢爭呢個錦標，反而球員係要為自己、為球會發展去爭勝。」



今季為冠忠南區射入11球，日前當選今屆足球明星的華人首席射手夏志明表示：「呢個可能係我哋冠忠南區創會以嚟第一個冠軍，對我哋好重要，我認為今場係戰爭而唔係比賽！」



今仗倒戈鬥舊東家的「子彈」續稱：「無論對咩對手，我哋都係以冠軍為目標，但係嚟到球場熱身，見番『朱Sir』、黃洋，呢啲以前嘅教練、舊隊友，見到好多離離合合、散散聚聚，但一切我都覺得係開心嘅事，咁多年後都可以見到大家唔同方面嘅成長。」