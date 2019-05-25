KD缺陣總決賽G1 「咖喱」：唔好再分化我哋

爭取衞冕的勇士今日宣布杜蘭特(KD)不太可能在總決賽首仗復出，但球隊希望杜蘭特可以在總決賽的某一場可以上陣。杜蘭特自從在西岸準決賽第五場因右小腿拉傷之後，至今一直未能復出。



雖然杜蘭特在季後賽休戰，但勇士在史提芬居里的領軍下過關斬將，已奪得西岸冠軍，並殺入總決賽，最近外界質疑杜蘭特對勇士的功效，但「咖喱」今日接受訪問時呼籲，請大家別再挑撥杜蘭特與勇士的關係：「我覺得最近三個賽季，每個人都承受這樣的打擊，總是試圖挑撥、試圖將我們分離，試圖破壞我們的關係，製造分裂。」



「當球員打得好，別人總不高興，你不能開心，這是我最驚訝的，如果杜蘭特打好，人們就話『他們打一種不同的球風，睇起來不是賞心悅目』，當杜蘭特休戰，而我們一直贏波，又話『勇士沒有杜蘭特更出色、更歡樂、更好睇』。我們是一支頂級球隊，每個人穿上了球隊球衣就會搏盡，我們為勝利而犠牲，在球場上我們只關心能否贏波，我們是一隊TEAM，不會因為外界的聲音而被分化，不會影響我們的目標。」



明日賽程（睇通天下直播）



8:30am 速龍 VS 公鹿





立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU」