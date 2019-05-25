Big３紅土再聚　費達拿係咪Endgame

法網周日開戰，今屆賽事可以話近年最熱鬧，難得BIG３再次在大滿貫同場比拼，瑞士天王費達拿相隔了三屆，再次踏足巴黎紅土場，「扮嘢祖」祖高域以世界一哥之名挑戰「泥地王」拿度，三強爭逐，其中一個奪標都是網壇史上的新紀錄。



今屆法網的最大焦點，就是37歲的費達拿再次在紅土場爭逐，這是費天王自2015年之後首次亮相，過去幾年費達拿以備戰溫網為由，而放棄這項泥地大滿貫，不過，藉着今年是他生涯奪法網錦標的10周年之際「重出江湖」，即使面對着泥地強勢的拿度及近態大勇的祖高域，這位網壇長青樹都要搏一搏，正如他所言：「我參賽，是因為不想後悔。」費達拿

首仗面對意大利的桑力高，並且機會在四強碰到上屆冠軍拿度，如果他能奪冠，將是史上最年長的大滿貫冠軍。



至於頭號種子的祖高域則爭取成為網球史上第一位兩次同季一口氣擸齋四大滿貫冠軍的球手，自從他傷癒再戰之後，先後袋走去年的溫布頓、美網及今年初的澳網冠軍，如果他能夠在法網笑到最後，就是繼2016年之後再一次連續擸走四大滿貫錦標。但他始終承認：「拿度，的確是冠軍最大熱門，人所皆知。」



上周剛在羅馬網賽擊敗祖高域奪得今季首冠的拿度，當然是法網的頂頭奪標熱門，準備慶祝第12次高舉法網冠軍獎盃，再寫歷史。目前擁有11個法網錦標，保持86勝2負恐怖紀錄，拿度沒有因為成為熱門而感壓力：「我唔會理自己是熱門與否，總之是打好每場比賽。」爭取衞冕的拿度首圈將面對外圍賽出線者德國的漢夫曼。

