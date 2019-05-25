足總盃　傑志挫冠忠南區締造3連霸

「足總盃」周六（25日）假香港大球場上演決賽，傑志與冠忠南區半場互交白卷後，戰至完場前憑着後備上陣的盧卡斯及費蘭度各入1球，以2比0擊敗冠忠南區，成功衛冕之餘，連同季初奪得的「社區盃」及「高級組銀牌」，今季以「三冠王」姿態完成球季。



傑志於開賽8分鐘先有攻勢，鞠盈智左路禁區邊主射罰球被謝德謙接實。12分鐘，狄卡奧左路罰球高出，這位巴西防中於1分鐘後再有攻門機會，惟未能把握。15分鐘，蘇沙妙傳予後上助攻的沈國輝，被郭劍橋出迎將攻擊瓦解。19分鐘，林柱機遠射柱邊出界，4分鐘後車潤秋突施冷箭則被郭劍橋抱實。26分鐘，費蘭度右路底線傳中省中敵衞改變方向，被謝德謙接實。29分鐘，鞠盈智禁區頂施射地波僅告出界，他於4分鐘後再於左路禁區外轉身抽射，被謝德謙飛身撲出，雙方半場互交白卷步入更衣室。



「藍鳥」於換邊後有較多攻勢，在南區於52分鐘沈國強右路傳中予蘇沙跳頂高出後，先於60分鐘費蘭度禁區內施射地波中柱彈出，惟鞠盈智補中被指越位在先。2分鐘後，費蘭度右路窄位抽射被謝德謙救出，63分鐘，華杜斯近門施射省中對手改變方向。70分鐘，鞠盈智接應唐建文右路傳中，於門前插水式頭槌卻未能攻破謝德謙的十指關。76分鐘，夏志明右路傳中，惟伏於門前的蘇沙未能把握頭槌機會。83分鐘，先有夏志明妙傳予蘇沙起腳，而「子彈」左路傳中跳頂，惟未能為郭劍橋帶來威脅。傑志戰至85分鐘打破僵局，林恩許接應華杜斯長傳，加一腳傳予後備上陣的盧卡斯乘着謝德謙出迎時與劉學銘發生誤會之際，射成1比0，隨後「藍自鳥」一度有門將郭劍橋受傷而令賽事延誤，但隨着費蘭度於98分鐘射入奠定勝局的一球，傑志最終以2比0擊敗冠忠南區捧盃。



賽後傑志主教練朱志光表示：「我想再一次多謝球員，喺一個咁困難嘅球季，連埋社區盃我哋攞到3個盃，但係喺我個人嚟講係唔合格嘅。舊年我哋可能畀勝利沖昏咗頭腦，組軍受科蘭影響，有啲嘢喺嗰度得到，我哋想喺嗰條路行，可能我哋做錯咗，我希望嚟緊幫到佢哋。始終傑志都面向着一個好好嘅方向行，呢方面我敢保證，球員嘅離離合合係好平常，我好多謝將會離隊嘅林柱機、列斯奧，佢哋落到場表現好好。」「朱Sir」又透露前鋒佐迪亦會離隊他投，惟佐迪和列斯奧能否在完成亞協盃分組賽後才離隊則是未知之數。