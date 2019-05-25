唔係啩！美媒睇好速龍贏總冠軍喎

爭取衞冕總冠軍的勇士，已經順利奪得西岸錦標靜待東岸盟主來決戰，不過據美國傳媒的一個總冠軍預測，就認為速龍奪得總冠軍的機率竟然超過勇士，莫非真是有玄機。



據美媒《FiveThirtyEight》的預測，速龍有47%的奪冠機率，躋身總決賽的機率高達79%，反而在東岸瀕臨出局的公鹿，自然未被睇好，入總決賽的機率僅有21%，奪冠機率更只得12%。目前速龍在東岸決賽領先總比數3比2，周日(26日)一戰只要再下一城，就可闖入總決賽。



可能受杜蘭特復出無期的影響，《FiveThirtyEight》預測勇士奪冠只有41%，比起速龍仲要低。





明日賽程（睇通天下直播）



8:30am 速龍 VS 公鹿





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