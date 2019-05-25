暫別「藍鳥」　佐迪+列斯奧+林柱機離隊

「足總盃」周六（25日）於香港大球場上演「皇者之戰」，在3655位球迷見證下，傑志憑一對巴西孖寶盧卡斯、費蘭度的入球，以2比0擊敗冠忠南區，締造3連霸，賽後傑志主教練朱志光透露前鋒佐迪、中場林柱機、後衞列斯奧3位老臣子將會轉投其他港超球會。



於是役正選上陣、效力「藍鳥」已逾6年的林柱機坦言：「這是一個完美的完結，我愛傑志，我愛球迷，我愛隊友，下季雖然會有新挑戰，但係目前我只想與他們好好慶祝一番。」



而今仗於87分鐘後備入替鞠盈智、效力傑志接近9年的列斯奧則以「人生中最好的一天」來形容今場比賽，並向傑志表達謝意：「我想對傑志說一聲：『多謝！』我為傑志付出所有，傑志也給我人生最美好的時光，我希望一直踢下去直至我身體不允許為止。離隊這個決定毫不容易，但這或許是對自己、球會最好的決定，但我依然係傑志球迷！」



同樣披上藍色戰衣9年的佐迪今仗作壁上觀，但他認為：「雖然我未能上陣，但係我看見一眾隊友都發揮得很好，今季球隊先後捧走高級組銀牌冠軍和足總盃冠軍，這不能說是一個差的球季。另外，南區今季的表現值得嘉許，不過這就是足球。」