決賽飲恨　沈國輝：完場一刻有啲酸

「足總盃」周六（25日）於香港大球場上演冠軍爭奪戰，在3655位球迷入場觀戰下，冠忠南區於末段兩度失守，以0比2不敵傑志，再一次與錦標擦肩而過。



當球證的哨子聲響起，示意比賽結束，不僅代表2018至2019球季正式完結，還替冠忠南區右後衞沈國輝的職業球員生涯畫上句號。未能為球隊寫下歷史，也未能以勝利作結，「大佬」說：「講真真係好想攞個盃走，但係當我哋幾個機會唔入，轉個頭畀人入番，腦裡面真係一片空白，不過踢波就係咁。嗰一刻我真係唔開心，但係無辦法，唔係我哋控制到，係少少遺憾㗎啦，始終唔係完美結局。」還有5天才滿35歲的「大佬」亦坦言：「球證吹雞嗰刻，嗰一刻係有啲酸，但係我哋球隊上下都盡晒力，攞唔到我哋想要嘅嘢，唯有展望佢哋下季做得更好。」



輾轉成為足球員已有17年，問到「大佬」最難忘的事時，他頓了頓才回答：「近呢排先感覺到原來我係有咁多人支持，以往人哋都會覺得我係個普普通通嘅球員，但係到呢幾個禮拜，公布咗我會退役，先知原來有咁多人會睇我踢波、支持我，呢樣嘢好喜出望外！」



此外，「大佬」看好陳港斌、伍啟睿、劉家銘、許宏鋒等4名隊友有能力成為出色的閘位球員。