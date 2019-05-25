保方連環派膠勁陰公　PSG球迷：收山啦！

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再鋒利嘅刀都會有生銹嘅一日，就算你曾經係宇宙級門將，但都難免會落得派膠嘅收場。已經41歲嘅保方，上個夏天離開祖雲達斯轉投巴黎聖日耳門，就係希望追尋歐聯夢，但最後畀曼聯反勝摧毀夢想；雖然PSG取得法甲冠軍，但閉幕戰作客蘭斯怒輸1:3，其中起碼2個失波都關保方事，唔少PSG球迷忍無可忍，怒叫呢位經典門將快啲收山，說話都好難聽。



90年代保方同卡斯拿斯，被公認為世界球壇2大門神，佢哋分別為意大利及西班牙奪得世界盃，保方一直係唔少球迷心目中，保持神級位置。不過可能已經係球季最後1場，佢即將滿約離隊在即，今場佢顯得心不在焉，所失第1球畀對手於左路勁窄角度射近柱入，呢啲波一向有省死門將冇入波，保方需為呢個失球負上全責。



第2個失波對手入到禁區，又係窄角度起腳，呢次射遠柱個波又唔算射得太勁，但保方竟然將皮球撲出網窩，球迷不標睇到擰晒頭。第3個失波係畀對手打反擊，保方單對單對手埋門，對手一扣一射，嗰陣保方都係做個樣撲吓，PSG最終輸1:3完場。唔少球迷都話，保方已經唔係保方，今場接二連三嘅失波都要負責，既然已經回晒塘，倒不如快啲退休，等球迷有個美好回憶仲好。

