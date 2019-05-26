「米蘭」想拖住手去歐聯？今晚揭盅！

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



意甲今晚煞科，祖雲達斯一早已經成功衞冕，最後一戰是例行公事，今季到意甲發展的C朗拿度大熱當選意甲最佳球員，可以說是完成任務。



今晚煞科戰的焦點，就落在兩隊米蘭身上，事關他們要為爭入前四搏殺，目前阿特蘭大同國際米蘭同樣66分排第三四位，若果不小心失分就會跌出四強，到時後悔太遲。



阿特蘭大、國際米蘭及AC米蘭都希望可以入到前四，爭餘下兩個下屆歐聯位置，國際米蘭上一輪慘敗給拿玻里，球隊大檢討後，這一仗不可以再輸，他們與阿特蘭大只要煞科戰擊敗安玻里及薩斯索羅，就可以携手參加下屆歐聯。



至於AC米蘭的形勢就較為被動，要自己贏波，兼要阿特蘭大或者國米其中一隊失分，先可以入前四取到歐聯資格，那隊可以笑到最後就要賽後才知曉。



●足球妹



直播表



周日3:00pm 日職 大分三神 Vs 川崎前鋒

有線662、602台



周日9:00pm 意甲 拖連奴 Vs 拉素

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、604、603台



周一凌晨零時 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台



周一2:30am 意甲 國際米蘭 Vs 安玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



周一2:30am 意甲 史帕爾 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台



周一6:00am 美職 肯薩斯體育會 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



周一7:30am 美職 FC多倫多 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

