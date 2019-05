「米蘭」想拖住手去歐聯？今晚揭盅！

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



意甲今晚煞科,祖雲達斯一早已經成功衞冕,最後一戰是例行公事,今季到意甲發展的C朗拿度大熱當選意甲最佳球員,可以說是完成任務。



今晚煞科戰的焦點,就落在兩隊米蘭身上,事關他們要為爭入前四搏殺,目前阿特蘭大同國際米蘭同樣66分排第三四位,若果不小心失分就會跌出四強,到時後悔太遲。



阿特蘭大、國際米蘭及AC米蘭都希望可以入到前四,爭餘下兩個下屆歐聯位置,國際米蘭上一輪慘敗給拿玻里,球隊大檢討後,這一仗不可以再輸,他們與阿特蘭大只要煞科戰擊敗安玻里及薩斯索羅,就可以携手參加下屆歐聯。



至於AC米蘭的形勢就較為被動,要自己贏波,兼要阿特蘭大或者國米其中一隊失分,先可以入前四取到歐聯資格,那隊可以笑到最後就要賽後才知曉。



●足球妹



直播表



周日3:00pm 日職 大分三神 Vs 川崎前鋒

有線662、602台



周日9:00pm 意甲 拖連奴 Vs 拉素

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614、604、603台



周一凌晨零時 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614、662、602台



周一2:30am 意甲 國際米蘭 Vs 安玻里

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一2:30am 意甲 史帕爾 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周一6:00am 美職 肯薩斯體育會 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一7:30am 美職 FC多倫多 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台