泰國球王進軍德國！呢個矮仔勁好波

亞洲愈嚟愈多「美斯」進軍歐洲！泰國報章《Matichon》爆料，德甲史特加對目前效力日職北海道札幌岡薩多嘅「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛甚感興趣，有意將呢位25歲中場收歸旗下！



身高只得1.58米嘅猜拿迪普桑格辛，係泰國國家隊主力，以前踢過泰超勁旅蒙通聯。你咪睇佢細細粒，但係腳下功夫純熟，靈巧速度快，係個能傳擅射嘅攻擊中場。自細一手培育佢成才嘅，就係佢爸爸康樸桑格辛，呢位星爸曾經透露，係用自己個偶像馬納當拿做標準嚟訓練個仔。不過時代唔同咗，依家佢個仔畀人叫做「泰國美斯」，而唔係「泰國馬納當拿」。猜拿迪普桑格辛曾經同泰國女星Pitchanart Sakhakorn拍拖，但係女方大佢成13年咁滯，結果舊年散咗。



2017年以外借形式加盟北海道札幌岡薩多嘅猜拿迪普桑格辛，舊年7月正式買斷嗰陣，轉會金額估計係2億至3億日圓(約2,150萬港元)左右，創咗泰國轉會費最高紀錄，假如今次去德國成到事，話唔埋又會創新高。



由於史特加喺香港時間星期二凌晨，仲要喺德國附加賽次回合再鬥柏林聯，爭取保住德甲席位，即使猜拿迪普桑格辛真係傾得掂史特加，目前都唔知係踢德甲定德乙。



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