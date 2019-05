總結：世紀賭局贏晒！速龍歷史性入總決賽

1995創立嘅多倫多速龍,曾經有過卡特、保殊等名將效力,近年亦培育出迪羅辛呢位超級球星,不過佢哋一直實現唔到嘅冠軍夢,周日(26號)終於由李安納實現!東岸決賽Game 6大戰,速龍再一次憑李安納做「救世主」,佢個入交出27分同17個籃板數據,帶領速龍主場100比94擊敗公鹿,總場數贏4比2榮登東岸冠軍!



速龍季前作出球會史上最大賭注,將王牌球星迪羅辛送去馬刺,交換上季重傷只打過9場波、一心想去洛杉磯嘅李安納,呢次交易令球迷、球員同傳媒都一致睇衰,李安納喺常規賽亦「邊打邊抖」,今季只係上陣60場常規賽,勢估唔到進入季後賽即大爆發,勒都勒唔住!



李安納喺季後賽嘅表現可以話係「隻手遮天」,場均31.4分同8.4個籃板,起手命中率超過5成、3分命中率亦逾4成,效率之高絕對係MVP級!速龍歷史性殺入總決賽之後,將會同西岸盟主勇士爭奪總冠軍,雖然外界一致睇好勇士,但唔好忘記速龍喺今季常規賽曾「雙殺」勇士,唔係冇得打呀!



最新賽果

速龍 100:94 公鹿 (速龍贏4比2)



總決賽賽程(體通天下直播)

5月31日(周五) 9:00am 速龍 VS 勇士

6月3日(周一) 8:00am 速龍 VS 勇士

6月6日(周四) 9:00am 勇士 VS 速龍

6月8日(周六) 9:00am 勇士 VS 速龍



