林書豪實現總決賽夢　保安「識佢老鼠」？

速龍歷史性躋身NBA總決賽，美籍華裔球星林書豪亦迎嚟個人第一次打總決賽嘅機會，佢賽後第一時間喺社交網晒東岸冠軍獎盃。雖然已經喺NBA打滾多年，而且曾經創造瘋魔全球嘅「Linsanity」，不過呢位後衞日前表示受到公鹿保安刁難，對方甚至唔當佢係一個籃球員！



林書豪受訪嗰陣透露東岸決賽Game 2作客公鹿後受辱經歷：「我嗰陣準備去隊巴，突然有個公鹿職員大聲喝我想去邊？我就話想返隊巴，但個保安仲唔信，叫我拎張通行證出嚟，而我根本冇呢啲證。」個保安一係故意刁難，一係就唔識林書豪係乜水，而林書豪表示喺其他球場都遇過類似情況。



事實上，林書豪喺季後賽上陣機會愈嚟愈少，東岸決賽對公鹿合共只落場5分鐘而1分未得，不過總決賽對於林書豪嚟講仍然好有意義，事關對手勇士就係佢NBA生涯第一間球會，不過佢2010-11年效力勇士嗰陣嘅隊友，依家只係剩低一個──史堤芬居里。



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU