速龍真‧靈魂　路維感人父子Show

速龍喺東岸決賽先落後2場下，連贏4場殺敗公鹿封王，李安納嘅「波神級」演出當然贏盡掌聲，不過喺呢支近年全面重建嘅球隊中，只有控球後衞路維一直肩負統領球隊重任，已經33歲嘅佢喺東岸季後賽一直闖唔過「勒邦占士」呢塊高牆，今季終於喺勒邦占士離去後，迎嚟生涯第一個東岸冠軍，賽後佢同兩個囝囝場上瘋狂慶祝，速龍球迷都深受感動。



自2012年加盟速龍之後，路維一直係球隊核心人物，見證速龍嘅興起，賽後呢位老大哥感觸表示：「呢個冠軍意義重大，我用咗好長時間先至走到呢步，我哋每年都輸畀一個人(勒邦占士)，今季佢走咗，我終於有機會，我哋擊敗咗一支好出色嘅球隊，不過我仲未滿足，我要贏埋總冠軍！」完場後，路維同兩個寶貝囝囝Kameron同Karter激情擁抱慶祝，睇到球迷眼濕濕！



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