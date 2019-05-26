【有片】廣州小學生入世界波　世盃夢靠你了

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自從2002年日韓世界盃後，中國至今未有再打入決賽周賽事。近日廣州一名小學生上周五（24日）在當地盃賽中射出一球驚天世界波，不但協助球隊以3比2奪冠，他更成為「網紅」，更被網民寄予厚望，視為未來國足棟樑。



網傳短片所見，該名足球小將黃雨齊在進攻的左路靠近邊線位置博得罰球，位置距離對方龍門至少有數十米。對手排好人牆後，黃助跑奔向皮球，然而踢出一個弧度甚大的罰球，把關的門將見皮球急墜後，快步後退再傾力飛撲，依然只能目送皮球曲墜「網仔」。現場隨即爆出震耳欲聾的尖叫和歡呼聲，紛紛為黃踢出世界波鼓掌。



該場賽事為廣州第五屆中小學足球隊賽男子12歲以下級別賽事，就讀海珠區江南新村第二小學六年級的黃雨齊，是區代表主力，他在第44分鐘踢出這記震驚全場、熱爆網絡的世界波。



一戰成名後，黃雨齊被網民貫以「足球之將」美譽，不少人更稱他們看到了「一絲希望」，「國家隊的未來靠你了」、「國家隊過來選人」、「踢出了國際水平」。



近年內地球壇因為財團入主中國職業球隊、引入星級外援，整體水平有所提高。黃雨齊便是中超球隊廣州富力的13歲以下梯隊球員。會方在官方微博發文稱，黃有如此表現是他非常努力的成果。黃曾在訪問中稱，7歲開始踢波，夢想成為職業足球員。



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