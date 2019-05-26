【3冠20年】費Sir心目中最佳魔帥另有其人

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1999年5月26日，曼聯喺歐聯決賽補時連入2球，以2:1奇迹反勝拜仁慕尼黑，當年入波功臣蘇斯克查依家已經成為曼聯領隊，更盛傳係由當年主帥費格遜一手促成佢做「魔帥」。



不過，英國《每日郵報》爆料，指蘇斯克查並非費Sir欽點嘅主帥人選，甚至曼聯管理層從未徵求過費Sir意見，而老費一直認為曼聯應該搵最頂級領隊執教，佢心目中最佳人選係熱刺領隊普捷天奴。



曼聯上年12月炒咗摩連奴後，搵名宿蘇斯克查領軍，唔少報道都指係費格遜從中穿針引線，請呢位昔日弟子幫手。



特別係費Sir不時去訓練基地，為球員打氣，加上蘇B執教初期，曾經取得佳績，更加令人相信一切都係費格遜安排。



不過，《每日郵報》最新消息指情況剛好相反，自從費格遜2013年退休後，曼聯管理層已經冇徵求過費Sir任何意見，甚至想孤立呢位名宿。因此，費Sir事前根本唔知曼聯會請蘇斯克查執教，蘇B同費Sir之間嘅交流，只限家常便飲話題，並冇傾過戰術問題。



雖然費格遜並唔反對由蘇斯克查帶領曼聯，但佢始終認為紅魔鬼應該請最頂尖領隊執教先至得，換帥事件之中，費Sir完全冇參與其中，消息指佢感到非常失望，認為會方已經唔重視佢，但自己仍然想為球會作出貢獻，內心非常矛盾。



曼聯季尾成績急轉直下，唔知管理層有冇後悔冇聽費格遜意見呢？



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