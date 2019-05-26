C朗缺陣意甲煞科戰　其實有苦衷

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意甲將於周一(27日)凌晨煞科，其中森多利亞主場對祖雲達斯，原本球迷熱切期待，睇雙方前鋒加利亞雷拉同C朗大鬥射術，爭奪神射手寶座。



不過，球迷們依家肯定好失望，因為C朗並冇入選祖記今次大軍名單，意味佢已經放棄爭奪意甲神射手殊榮。



今季意甲射手榜形勢，加利亞雷拉以26球排第1位，AC米蘭前鋒比亞迪克、阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達同樣以22球，緊隨其後，C朗以21球排第4位。



C朗過去9季西甲，每季聯賽都入到25球或以上，其中6季更入超過30球，今季轉戰意甲之後，入波明顯減少，已經落後加利亞雷拉5球，基本上冇得追。



同埋C朗有份入選葡萄牙國家隊，將出戰6月初歐國聯決賽周，祖記教練阿里基決定提早放走佢，畀佢抖足精神應付國家隊賽事，畢竟C朗已經34歲，無謂場場用盡佢。事實上，C朗贏過無數個人獎，相信唔會在意個意甲神射手。



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