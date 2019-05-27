【3冠20年】魔性澎湃！曼聯喪炒拜仁5蛋

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曼聯「三冠王」20周年紀念賽於奧脫福球場上演，由曼聯傳奇隊對拜仁慕尼黑傳奇隊，搵番20年前兩隊球員重演1999年5月26日歐聯決賽戲碼，當年曼聯贏2比1，20年後曼聯再贏多場，今次更以5比0大勝而回，睇到魔迷眉飛色舞。



今季曼聯踢成點就冇謂再提，呢班曼聯前輩就話畀大家知，咩叫做魔性澎湃，開賽4分鐘，當年歐聯決賽奠勝嘅現任曼聯領隊蘇斯克查，20年後再度射破拜仁大門，為主隊先開紀錄。



曼聯今場攻勢甚多，開紀錄後有史高斯食詐胡，31分鐘約基門前窩利破網成2比0完半場，下半場曼聯繼續攻勢，踢到最後10分鐘連下三城，79分鐘畢特射成3比0，85分鐘沙夏破網。



今仗每一分鐘都咁令人回味，踢到完場前終於輪到主角壓軸出場，今仗踢足全場嘅「萬人迷」碧咸，期間主踢角球、自由球兼且滿場飛，證明佢副偈仲保持得唔錯，卒之踢到最尾都冇瀨低佢，畀佢射入埋齋1球，最終協助曼聯以5比0大勝拜仁，完美謝幕。



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