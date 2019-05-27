磨劍10年　石偉雄奪跳馬世界盃冠軍

香港「跳馬王子」繼去年衞冕亞運體操跳馬金牌後，如今再下一城登上世界盃冠軍寶座！周一(27日)凌晨在克羅地亞奧斯積克舉行嘅體操世界盃Dobro World Cup Osijek 2019，石仔以14.734分，力壓意大利及以色列選手，贏得跳馬金牌，為港爭光。



石仔今次以新動作完成賽事，有一定壓力，而呢塊金牌佢已經等咗10年，今次除咗動作升級，自己嘅頭銜亦可以升級，奪冠後佢喺自己社交專頁分享喜悅，留言以下：



「由2009年開始一直比世界杯，每次都同獎牌無緣，每次都係45678，次次都差少少，今次終於可以拎到世界杯冠軍，呢一塊獎牌我等左10年，今年終於可以拎到啦，第一次用新動作，好大壓力，最終都可以順利完成，雖然做到新動作，但仲有好多既瑕疵，黎緊會繼續努力改善，希望下次會做好D，除左動作既upgrade, Title都終於可以upgrade啦好多謝我既教練 @sergiy777 ，屋企人，裁判專業既意見，體院既治療師、體能教練、營養師，等等幫助我既每一位同事，同埋總教練同總會既配合」



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