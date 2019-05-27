爺爺永續！廣西有間「雲格小學」馳名中外

英超球會阿仙奴在剛過去的球季僅排第5，在新主帥艾美利領軍下，聯賽榜排名較前一季微升1位之餘，還打入歐霸盃決賽，成績似乎較之前進步。不知道阿仙奴球迷還有否想念執教了22年的前主帥雲格呢？也許球迷會把雲格忘掉，但廣西的小朋友肯定不會忘記。



為了向這位前主帥致敬，中國阿仙奴球迷集資於廣西河池市大化縣北景鎮板蘭村興建「溫格愛心小學Wenger Primary School」近日完工，這所小學更以「溫故知新、格物致知」作為校訓。從相片所見，這間小學的設計大多與雲格相關，不但有名字縮寫「AW」，還有「22」、「49」等數字，代表22年主帥生涯和49場英超不敗。不僅如此，在校園開業典禮中還有大量印有雲格畫像、阿仙奴隊徽的氣球，而在橫幅上更寫有「in arsene we trust」的字樣，以示對雲格的尊重。此舉還獲得曾為雲格寫自傳的英國《每日鏡報》記者John Cross在社交網站Twitter上表揚，指出雲格的影響十分巨大。



「溫格愛心小學」是國內阿仙奴球迷組織的「紅白公益」項目第12期活動，亦是他們興建的第二所愛心小學，而首間為座落於廣西全州縣東山鄉沙坪村的「阿森納球迷愛心小學」。



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