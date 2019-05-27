【有片】反高潮！李安納家姐直播洩天機？

速龍實現東岸冠軍美夢後，成個加拿大嘅球迷沉浸喺一片喜悅之中，王牌球星李安納更加被當神咁拜，不過喺呢個開心時刻，李安納姐姐Miesha玩IG直播就「出事」，因為喺直播期間，背景突然出現一把男聲話：「係人都知啦，佢(李安納)下季一定唔會喺呢度(速龍)！」真係一盤冷水照頭淋！



呢段片引嚟速龍球迷好大反應，有球迷估計把聲係來自李安納嘅舅舅，據聞李安納上季要求離開馬刺，佢舅舅就係扮演轉會主導角色。不過，Miesha事後迅速刪除影片，仲話以後都唔再玩直播，而佢就解釋把男聲只係身邊啲「口臭球迷」亂咁講，真係信不信由你。



李安納今季之後將會回復自由球員，盛傳佢一直希望去洛杉磯落班，所以估計好大機會簽約湖人或者快艇，而速龍就出盡法寶，希望留低呢位超級巨星。



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