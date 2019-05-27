【人物誌】降班兼炒魷！英冠奀星靠老婆翻生

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英冠球隊葉士域治今季聯賽排包尾，來季將會降落英甲比賽，球隊日前公布新球季去留球員名單，喺被放棄嘅球員名單當中，包括29歲右閘佐敦史賓斯。呢位前英格蘭U21國腳經歷降班後再變成失業漢，但近期反而成為唔少男士「葡萄」嘅對象，因為佢老婆就係《阿拉丁》嘅索爆女主角Naomi Scott，而且喺老婆帶挈下，更有望去美職搵食！



英國印度混血女星Naomi Scott，近期因為《阿拉丁》而紅爆全球，成為唔少男性心目中嘅女神，但原來女神5年前已經「名花有主」，喺2014年6月嫁咗畀足球員佐敦史賓斯，當時佢只係效力英甲球隊米爾頓凱恩斯，而Naomi Scott亦只係電視台三線姐仔，所以戀情一直未受關注，直到近期再被傳媒熱炒。



佐敦史賓斯近年一直喺英冠、英甲打滾，但其實佢係韋斯咸青訓產品，有過7場英超上陣紀錄，今季為葉士域治踢咗17場聯賽。自球季結束之後，佐敦史賓斯亦陪住Naomi Scott去到世界各地做電影宣傳，由於Naomi Scott準備喺荷里活大展拳腳，佐敦史賓斯亦有意去美職落班，傳聞唔少球會都覺得呢對「星級情侶」值得投資，消息指芝加哥火燄就係其中一間想簽佐敦史賓斯嘅球會。



佐敦史賓斯檔案

出生日期：90年5月24日(29歲)

國籍：英格蘭

身高：1米88

位置：右閘

曾效力球會：韋斯咸、奧連特、斯肯索普、布里斯托城、錫周三、米爾頓凱恩斯、葉士域治