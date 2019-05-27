費托老點？氹桑法蘭托里斯過黑店

費蘭度托利斯打人情牌，游說前西班牙國腳、馬體會鐵閘桑法蘭托里斯，轉投日職尾二球隊鳥棲砂岩跟佢搵食，問題係「費托」近日盛傳可能去墨西哥踢波，莫非佢想挖個氹畀老友去踩？



喺接受塞爾電台節目El Larguero採訪嗰陣，宣布咗即將離開馬體會嘅桑法蘭托里斯爆料：「費蘭度托利斯叫我去日本同佢一齊踢波，佢好喜歡我，我當然會考慮一下。喺施蒙尼手下踢波係好艱難嘅。我都仲未知道會去邊，我講嘅係老實話，我係唔會繼續再待留喺西班牙，呢點我可以肯定，美洲、亞洲‧‧‧‧‧‧我可能去任何地方。」呢個34歲後衞左右閘位都踢得，其實真係幾啱前排輸到滑晒牙嘅鳥棲砂岩。



但係有消息話費蘭度托利斯可能加盟墨西哥甲組聯賽球隊聖路易斯，下半季仲喺唔喺鳥棲砂岩都未明朗，而且根據最新日本三級聯賽嘅營運報告，鳥棲18年度有5億8100萬日圓(約4,147.7萬港元)赤字，係17間蝕本球會之一，「費托」自己亦3場做後備坐冷板，今次認真好介紹。



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