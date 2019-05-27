重傷造唔低石仔！來自彩雲邨的世界冠軍

石偉雄周一（27日）在克羅地亞奧斯積克體操世界盃奪得跳馬金牌，登上一哥寶座。勿以為這名「體操王子」出自名門，其實他也是一名曾付出過無窮血汗，才能達至今天成就的基層青年。



石偉雄出身自普通香港家庭，父親為小巴司機，幼時家住彩雲邨，礙於資源限制但無阻他追逐「體操夢」。「石仔」6歲開始學習體操，2009年在學界體操比賽中嶄露頭角，同年開始穿起香港隊戰衣參加國際賽。2010年出戰廣州亞運，翌年參加世界體操錦標賽得第7，自此成為港隊主力。2012年參戰倫敦奧運雖然沒有斬穫，但在2年後的仁川亞運得到回報，「石仔」在跳馬項目上以15.216分奪金，創下香港的體操輝煌史。



可惜好景不常，「體操王子」在2016奧運前夕遭遇嚴重傷患，未能取得里約入場券。要成為優秀運動員，需要無盡的鬥志，石偉雄彰顯了這項特質，克服重傷的他在去年復出參加世界盃，在跳馬項目上成功入圍得第5。其後在雅加達亞運中，以14.612分成績衛冕，再創高峰。越戰越勇的「體操王子」近日在克羅地亞舉行的體操世界盃，以14.734分壓倒意大利和以色列等歐洲好手奪金，成為跳馬世界冠軍。



威水史：

2009年 全港中學校際體操比賽 4項冠軍

2011年 世界體操錦標賽跳馬項 第7

2012年 倫敦奧運跳馬項 第13名

2014年 仁川亞運跳馬項 冠軍

2018年 世界體操錦標賽跳馬項 第6

2018年 雅加達亞運跳馬項 冠軍

2019年 世界盃跳馬項 冠軍