香港鄭文傑零罰分！奪馬術世界盃冠軍

香港運動員續創佳績，馬會馬術隊成員鄭文傑於2019年國際馬聯（FEI）場地障礙世界盃中國聯賽成都站賽事奪得冠軍，當中包括在1.5米世界盃級別決賽中取得零罰分，其他參賽騎手包括來自澳洲、英國、瑞士、愛爾蘭及中國。這是繼馬會馬術隊另一成員林立信上月在首輪天津站賽事奪冠後，香港騎手再在國際馬聯場地障礙世界盃中國聯賽取得佳績。



國際馬聯場地障礙世界盃於1978年創立，至今在全球有16個聯賽賽區，中國自2011年成為聯賽賽區之一。2019年國際馬聯（FEI）場地障礙世界盃中國聯賽共三站賽事，包括天津、成都以及將於今年十月舉行的北京站賽事；成為中國聯賽的總冠軍，將有機會晉身2019-20國際馬聯場地障礙世界盃總決賽，是全球最高級別的五星級室內場地障礙賽事，該賽事將於明年四月在美國拉斯維加斯舉行。



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