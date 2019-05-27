【波多嘢‧結論】曼聯紀念賽的背後悲歌

文：東網評述 奧斯卡 - 梁浩瑋 Oscar



對曼聯球迷嚟講，尋晚嘅三冠王20週年紀念賽可謂又悲又喜，開心嘅係見到費爵爺龍精虎猛，雖然球隊入完波，佢無再好似以前咁彈起身攬住身邊嘅助教慶祝，但再見到佢坐喺教練席好欣慰咁拍手微笑，就好似返咗二十年前，重溫當年令球迷歡喜若狂嘅三冠傳奇。見到蘇斯克查、約基、畢特同碧咸連環破網，一班名宿無論狀態同身型都仲係咁fit，令4月開始只贏過1場嘅奧脫福，再度回復生氣。



賽後蘇斯克查大讚舊隊友史譚同朗尼莊臣可以勝任曼聯現時嘅雙中堅位置，雖然係門面說話，但見到史高斯對住迪米捷利斯嘅「鬥心飛剷」同史譚一貫勇悍嘅攔截，你就會明白佢哋唔單只係享受比賽，每次落場佢哋都仲係好想贏。



全場高潮位，當然係萬人迷「咸爺」喺90分鐘埋齋扭過對手狂抽破網，單膝跪地慶祝嗰一刻。碧咸今場踢足90分鐘，斬波落點同後生嗰陣相差無幾，仲要入埋波，真係睇到筆者眼濕濕。作為一位新晉足球評述，向來覺得好難將「球味」呢兩個字嘅真諦轉達畀觀眾聽，可能萬人迷著住曼聯嘅七號球衣，就係對呢兩個字最完美嘅解釋。



今仗嘅每一分鐘都值得令人回味，但當球証吹雞完場一刻，曼聯球迷就瞬間由天堂跌返落地獄，因為佢哋醒起呢班名宿早已年華老去，來季正選十一人唔係「七小福」，而係每隔兩個轉會窗就話想轉會、博加人工嘅一班「福頭」。相比之下，望望依家班「大帝」嘅鬥心同表現，可能唔少曼聯球迷都寧願睇番班名宿踢波。



現實永遠係殘酷，呢種令人感動場面只係曇花一現；下年都係要睇番「羊格」左cup右cup、連格死推入中路同埋「全能到_ _」嘅鋼琴家 —阿歷斯山齊士。雖然唔知蘇斯克查有冇能力帶番呢支球隊重回正軌，唔知幾時先有番個具代表性嘅曼聯七號仔，唔知幾時先可以再次高舉英超同歐聯獎盃......



不過都係學番子華話齋，真心話用外語講，真心好多嘛：「Win, lose or draw MAN UNITED till I die!」