【免費直播】創富Form走地終極戰玩3種盤

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有直播自然又見「創富Form」，周二(28日)凌晨德甲附加賽，首回合東網已經同大家直播全程，今次唔只有免費直播，仲有J臣同樂比同你一齊睇波玩走地，而呢次肯定係呢個球季最後一擊，大家要問波記得上東網體育留言同睇實直播啦！（on.cc東網周二(28日)凌晨2時30分直播）



史特加首回合喺佔有優勢下，兩次後防走漏對手痛失兩個作客入球，要保住德甲席位響起警號，事實由整場比賽所見，柏林聯喺身高上佔有極大優勢（尤其施巴斯坦安達臣），返到主場作賽，真係每個死球都叫胡；最關鍵係，史特加首回合雖贏形勢，但陣內老將太多缺乏走動，全場幾乎畀柏林聯整隊跑少咗10公里，難怪畀人連番攻破。



下盤加大臨場再玩角球盤

當然比賽都係一場還一場計，史特加經過首回合應該洞悉自家缺點加以改善，加上擁有史堤芬蘇巴等前線球員，論實力肯定高過柏林聯一截，今場都信客隊可追回作客入球失地，但防線上要做到滴水不漏，似乎就唔太可能，所以今場下盤加入球大都係上選，而因為有德甲球隊列陣有走地角球盤，更加係即場出擊重心所在。



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