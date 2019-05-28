阿士東維拉重返英超　穩袋17億

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周一(27日)晚英冠升班附加賽決賽，阿士東維拉喺中立場溫布萊球場，憑安華艾加斯、約翰麥甘尼各入1球，以2:1擊敗打比郡，相隔3年之後，重返英超，意味下季嘅轉播費、贊助費、門票、球衣銷售等商業收入將大幅加碼，預料可從中獲得1.7億鎊(約17億港元)收入。



阿士東維拉上季由布魯士執教，都打入升班附加賽決賽，但最後不敵富咸。維拉今季季初成績欠佳，布魯士上年10月被炒，由甸恩史密夫接手領軍，起初表現同樣乏善可陳。直至今年3月以4:0大勝打比郡之後，開始大爆發，一度連贏10場，並於附加賽4強淘汰西布朗。



最巧合係維拉喺決賽，又係擊敗打比郡，似乎「綿羊」注定成為維拉升班嘅「貴人」。至於另外兩支取得下季英超席位嘅球隊係諾域治、錫菲聯。



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