【賽後解碼】打比郡輸　林柏特都係贏

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打比郡喺英冠升班附加賽，即使有積克馬利諾喺81分鐘入波，追番1球，但仍然以1:2不敵阿士東維拉，未能升上英超。不過，打比郡領隊林柏特下季仍可望執教英超球隊，事關盛傳車路士計劃邀請呢位名宿回巢領軍。



歐洲各大傳媒都指車路士踢埋歐霸盃決賽後，領隊沙利一定被炒，而林柏特成為接任大熱，因為呢位40歲少帥喺車仔管理層，以至球迷心目中，都有舉足輕重地位。



佢球員生涯幫車仔上陣648次、射入211球，捧過4次英超、4次英足盃、2次英聯盃、1次歐聯、1次歐霸盃冠軍，屬於車仔殿堂級人物，由佢領軍可以壓到場。



最關鍵係「林伯」唔止踢波勁，教波一樣醒，今季首度做領隊，就帶領打比郡踢出好成績，殺入升班附加賽決賽。雖然最後功虧一簣，但對於一位教波新丁而言，已經係超額完成，亦係時候功成身退，離開打比郡，然後上「車」。林柏特熟悉車路士運作同文化，擔任車仔主帥，應該好容易上手。



事實上，近年唔少名將返前東家執教，成績都唔錯，好似施丹去教皇馬喺歐聯贏完一次又一次，就算早排蘇斯克查返曼聯都捲起過一陣旋風，依家如果教緊打比郡嘅「林伯」返去史丹福橋，相信球迷都一定會支持啦。



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