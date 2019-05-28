維拉功臣逐個捉　「柏豪」靚仔又好波

阿士東維拉擊敗由車路士名宿林柏特執教嘅打比郡，取得下季英超席位，但其實維拉本身都好有「車仔色彩」，助教正係兩年前由車路士來投嘅泰利，而首席射手譚美阿巴謙屬於車仔借將。



相信大家仍然記得2017年夏天，泰利宣布離開效力咗19年嘅車路士，最令人意外竟然「降格」踢英冠，加盟阿士東維拉。



呢位前車仔隊長只係踢咗1季就離隊，一度幾乎加盟俄超球隊莫斯科斯巴達，當時佢已進行體測，但最後關頭卻以「家庭原因」拒絕加盟，並宣布退休。



更加戲劇性係泰利之後重返維拉，擔任助教，並協助球隊升班，彌補上季附加賽決賽輸波嘅遺憾。



至於譚美阿巴謙近3季都被車仔外借，佢可以話係「英冠殺手」，前季效力布里斯托城，射入23球，今季聯賽更加為維拉射入25球，成為英冠神射手榜第2位。以過往經驗，車仔應該唔會收回佢，下季好大機會繼續留效維拉。



維拉最高人氣球星始終係10號仔基亞利殊，呢位23歲中場係維拉青訓產品，16歲就為球隊出戰英超，可以話係天才型球員。佢因為貌似本港歌手周柏豪，而廣為香港球迷熟悉。



基亞利殊唔止靚仔，仲好好波，今年3月對打比郡，佢接應左路角球，於禁區外球不着地右腳勁轟世界波入網，堅有當年史高斯影子！4月對洛達咸，基亞利殊於中圈附近位置，期間先後避過4個敵衞，之後接應橫傳抽爆對手大門，同樣係世界波。



可能基亞利殊太出色，難免成為對手攻擊目標，維拉作客伯明翰，1位戴住CAP帽嘅伯明翰球迷突然硬闖球場，一拳打落基亞利殊後腦，好彩佢冇乜大礙。



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