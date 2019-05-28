激猖狂！14歲球員除褲性騷擾女球證

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意大利威尼斯1場地區青少年足球賽事，查樸迪對米蘭尼斯，發生1件令咋舌嘅冒犯球證事件。負責執法嘅女球證Giulia Nicastro於比賽中判角球後，1位年僅14歲嘅查樸迪防守球員不滿判決，竟然向Giulia除褲抗議，擺出一副想性侵對方嘅姿勢。



Giulia Nicastro立即出示紅牌，將呢位人細鬼大嘅球員趕出場，最令人髮指係查樸迪球迷唔止冇譴責呢位「魔童」，更加向Giulia Nicastro掟雜物。賽後查樸迪教練柏巴要公開道歉，事件已經引起意大利足總關注。



至於受害者Giulia Nicastro現年22歲，係意大利球證著名美女球證，佢自細熱愛足球，並同巴勒莫前鋒摩奧拍拖。Giulia事後喺社交網上載自拍，並配上「球證、思考、信念、夢想、勇敢」字眼，表示無懼球場暴力行為。



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