【歐聯決賽】孫興民成南韓廣告天王！

熱刺歷史性殺入歐聯決賽，南韓前鋒孫興民更加係球隊核心，隨住決賽即將上演，「歐聯效應」亦令孫興民人氣急升，據「韓國企業評價研究所」5月份發表嘅「男模」品牌價值報告，孫興民由3月份嗰陣嘅第4位殺上冠軍位置，贏晒孔劉、朴寶劍、玄彬同宋仲基等人氣韓星！



歐聯決賽在即，唔少廣告商都食住個勢推出孫興民廣告，呢位前鋒最近就為手機遊機《英雄神劍》做代言，拍廣告嗰陣仲搵埋隊友穆沙施素高一齊客串；早前又為Binggrae嘅雪糕系列「Super Son」拍廣告大跳騎呢舞，幾乎扭開電視就會見到孫興民個樣！



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「韓國企業評價研究所」根據廣告量、普及度、品牌價值等方面評分，孫興民成為新一代南韓廣告天王，之後依次為白鍾元、朴寶劍、馬東石，孔劉(第8位)、劉在錫(第16位)、宋仲基(第19位)同玄彬(第27位)等通通都輸畀孫興民。



附屬於國際足協嘅國際體育研究中心（CIES），早前發表球員價值報告，孫興民身價估值為9,000萬歐元至1.2億歐元之間，如果熱刺可以捧埋歐聯冠軍，相信孫興民嘅身價將會進一步上升。



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