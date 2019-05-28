【NBA】點樣對付李安納？卡爾搵啱人！

NBA總決賽勇士大戰速龍，賽前外界一致睇好西岸冠軍勇士可以封王，速龍唯一爆冷希望，全部放晒喺超級巨星李安納身上。勇士教練卡爾當然唔想畀呢件事發生，日前佢被發現同馬刺主帥普波域治「神秘飯局」，似乎係想攞料對付李安納喎！



近日網上瘋傳一張相片，係卡爾同普波域治喺三藩市一間餐廳內晚餐，據餐廳內嘅食客爆料，兩人呢餐飯食咗接近2個鐘頭，而且開咗幾支紅酒，有網民話普波域治雖然着住平價T恤，不過所飲紅酒價值要5,000美金，絕對唔係平民晚餐。



球迷最關心當然係晚餐嘅話題，消息指呢餐飯係發生喺速龍出線總決賽前24小時，網民估計卡爾係想請教恩師點樣對付李安納。要知道李安納2011年加入NBA後，一直都係為普波域治嘅馬刺效力，直到今季先至轉投速龍，可以話普波域治一手將李安納帶上巨星之路，而卡爾球員時代亦係普波域治得意弟子，當然唔會收收埋埋啦！



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU