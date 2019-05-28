【歐霸決賽】次次經典　都關利物浦事！

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歐霸盃決賽即將舉行，兩支英超勁旅阿仙奴同車路士，將於巴庫力爭冠軍。提起呢個賽事，雖然榮譽不及歐聯，但咁多年以來都產生唔少經典賽事，其中2001年歐洲足協盃（歐霸盃前身）決賽更係緊張刺激，成個劇本同漫畫一樣咁曲折離奇，主角就係另一支英超球隊利物浦。



05年紅軍於歐聯決賽，半場落後3球最後都捧盃而回，其實01年已證明自己有幾神奇。利物浦當時擁有當Fit奧雲、新星謝拉特、經驗射手科拿同老來嬌麥阿里士打助陣，決賽對手係西甲艾拉維斯。利物浦開波冇耐就憑後衞巴布打開紀錄，之後奧雲助攻謝拉特射成2:0。之後雖然失番1粒，但麥阿里士打射入12碼，半場領先3:1。



領先2粒以為捧盃實食冇黐牙，點知艾拉維斯憑前鋒查維摩蘭奴梅開二度追成3:3。利物浦咬實牙關再喪攻對手，科拿禁區內起腳射成4:3又試領先。領先到88分鐘睇住錦標在望，點知祖迪告魯夫門前頂入，90分鐘打成4:4要加時，一場決賽又幾何4:4先？



去到加時仲係咁戲劇性，雖然利物浦當時已踢多2個，但打到117分鐘雙方仲係冇波入，麥阿里士打之後挺身而出，開出罰球去門前，艾拉維斯球員竟然擺烏龍，因為當時係行緊黃金入球制，終於利物浦即時贏5:4完場，連埋英足盃同英聯盃，利物浦01年捧走3個重要錦標，今場更屬呢個賽事嘅永恆經典。

