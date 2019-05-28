甲一　安保漢友4將得分上雙　殺鷹首勝

周二甲一頭場安保漢友憑4人得分達雙位數，以89比85擊敗有Bryant Austin、Scott Ewing及呂銘彥得分20＋的祟德飛鷹，取得今季首勝。



今場漢友由黃銘德快攻上籃為賽事揭開序幕。兩隊賽前均遭遇3連敗，為力爭今季首勝開戰已積極搶攻，全節分差維持最多5分。飛鷹雖有得分榜排第2位的Bryant Austin及三分榜第3位的Scott Ewing兩位洋將坐陣，但首節未有太大優勢，開段由漢友領先。飛鷹之後憑呂銘彥輕鬆轟入「back to back」三分球， 協助球隊以13比11反超前。全華班的漢友憑曾創發單節搶得8分，首節以26比22領先。



第2節漢友略為手緊，加上回防速度不夠快，被飛鷹打出一段6比0攻勢，一度落後至26比29。不過球隊的默契度不容忽視，馬嘉聰快攻得手之後，又來一次反擊，助攻給後上的曾創發，加上溫梓豐補籃得分，為漢友追成34平手。兩隊半場打成39比39，飛鷹的Scott Ewing兩節得14分。



換邊後，漢友得分王趙鍵鋒大爆發，個人連取7分，包括一記三分球，拉開至52比45。不過飛鷹的呂銘彥手感同樣火燙，3記三分球將比分再次領前至59比56。今節12分趙鍵鋒率領漢友本節以62比61稍稍領先。



今場作為華人得分王對決，呂銘彥沒有被趙鍵鋒的光芒蓋過。第4節他接應Bryant Austin長傳，跑至三分線前冷靜地急停起手，命中今場第7個三分球，追至66比66。漢友此時有朱浩雯挺身而出進行大反擊，3次外線投中後，協助漢友打出一段13比4攻勢，拉開最多9分差。此節朱浩雯交出多達18分，協助漢友順利保持領先優勢，以89比85擊敗飛鷹。



安保漢友今場4人得分達雙位數，包括全隊最高24分的朱浩雯，他賽後大讚球隊成功執行戰術是致勝關鍵 ：「今場球隊做了很多戰術令外圍有更多空間起手，所以是整隊的功勞。」3連敗後取得今季首勝，對安保漢友更是意義重大。「我們的目標頭5、6，這場勝利令我們信心大增，加上台籍教練顏行書來港指導，對防守方面有幫助，大家補位意識提升不少。希望之後對南青遊都可以把握到。」朱浩雯說。

