甲一　惠龍兒回歸攞最高17分　南華炒遊協

安保漢友與祟德飛鷹激戰後敲響勝鼓，球迷剛剛緩過一口氣，便迎來重磅消息。闊別本地籃壇兩季，早前拉傷阿基里斯腱的香港首席中鋒惠龍兒，重新披上紅色球衣，貢獻全隊最高的17分，帶領南華117：41輕取遊協。



遊協外援萊恩奧尼爾缺陣，蔡鴻興扛下正選中鋒位置對位惠龍兒，後者轉身上籃掀開比賽序幕。南華首節便採取緊逼防守，不斷製造反擊快攻機會。陣地戰也透過傳導和無球跑動，多次創造外線空檔。惠龍兒爭搶籃板佔盡優勢，在禁區接應隊友餵球輕鬆得分，加上羅意庭助攻助守，南華首節領先27：10。第二節遊協射手朱耀中命中兩記三分球止血，但擺出小球陣容的南華速度更勝一籌，陳張敏、連浩駿和朱亮接連在外線建功，半場大幅領先56：21。



換邊後惠龍兒再度上陣，他和朱亮的雙塔組合讓遊協在禁區舉步維艱，無奈把攻勢集中在外線。相反南華分散得分點裏外開弓，包括惠龍兒單節豪取11分，擴大分差到87：34。落後超過50分的遊協士氣低迷，回防速度緩慢，進攻也略顯遲疑，丹尼爾第四節初命中三分球後，全隊大半節都沒有進帳。相反紅軍氣勢如虹，陳張敏和楊和手感不俗，最終南華117：41，以76分分差血洗遊協。



早前拉傷阿基里斯腱的惠龍兒表示，傷勢還沒完全康復，「狀態只有六七成吧，比賽也盡量不跳。」征戰CBA兩季後回歸南華，參與球隊訓練約三星期，他說感覺煥然一新：「新球員，新教練，看見大家無論戰術、態度都進步不少。」惠龍兒續說會利用在CBA學習到的球場理論、走位意識幫助球隊打完整個賽季，再視乎康復情況決定來乎去向。

